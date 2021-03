F1, GP do Bahrein: Pouca atividade na primeira meia hora do TL3

As equipas começaram de forma tímida o terceiro treino livre com as equipas a esperarem até aos 15 minutos da sessão para irem para a pista.

Valtteri Bottas continuam com problemas na afinação do seu carro e sem capacidades de fazer tempos competitivos, mostrando muitas dificuldades na primeira tentativa. Charles Leclerc também fez um pião nas primeiras voltas.

Max Verstappen continua a ser dos mais rápidos em pista, seguido de Lewis Hamilton e Lando Norris, que continuam perto do topo. A Aston Martin continua discreta.