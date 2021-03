F1, GP do Bahrein: Os melhores e os piores da qualificação

Acabaram as dúvidas. A Red Bull mostrou que está na luta pelo título e o duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton está lançado. Mas há outros motivos de interesse nesta qualificação.

Vimos finalmente os carros libertados de qualquer amarras, em busca da perfeição e já podemos tirar algumas conclusões.

A Red Bull assumiu de forma pública o rótulo de favorita para amanhã. Max Verstappen liderou todas as sessões até agora e na qualificação “deu” 0.4 seg. a Hamilton que admitiu que deu tudo o que podia na sua volta. Assim, a Red Bull pode começar da melhor maneira o ano, mas está com o mesmo problema do passado. Sérgio Pérez estará longe demais para ajudar o seu colega de equipa a defender-se dos ataques da Mercedes. Pérez não teve a sorte do seu lado, mas o erro na Q2 com a volta anulada complicou-lhe a tarefa.

A Mercedes não está muito longe da frente e a luta vai ser renhida. Com dois carros a largar do top3 será mais fácil, estrategicamente, incomodar a Red Bull, mas ao nível do andamento puro, a Red Bull tem agora uma palavra a dizer. Valtteri Bottas voltou a ser ator secundário.

Quem esteve muito bem foi a Ferrari que acabou por estar melhor do que todas as equipas do meio da tabela. Charles Leclerc guardou o melhor para o fim e fez o quarto melhor tempo, à frente de toda a concorrência que lutará pelo terceiro lugar este ano. Carlos Sainz mostrou competitividade e não demorará muito até começar a incomodar o seu colega de equipa.

A Alpha Tauri mostrou que está bem e que pode até estar à frente das supostas favoritas. Yuki Tsunoda ficou de fora na Q2, mas fez um bom tempo na Q1 e talvez um erro fruto da sua juventude tenha estragado a tarde. Mas Pierre Gasly está bem e mostrou que o AT02 é uma máquina a ter em conta nesta batalha. McLaren desiludiu um pouco e olhando para os tempos de Lando Norris esperava-se mais, mas sexto e sétimo para Daniel Ricciardo e Norris não é mau demais e pode dar bons frutos para amanhã.

Fernando Alonso voltou a ser Fernando Alonso. Depois de dois anos fora da competição colocou na Q3 um carro que não parecia ter o andamento para isso, enquanto o seu colega de equipa, Esteban Ocon ficou pela Q1. O espanhol não envelhece e se diz que é um dos melhores, somos obrigados a acreditar, olhando para o que fez hoje, tendo ele se queixado de um fraco equilíbrio no carro (subviragem em curvas lentas e sobreviragem em curvas rápidas).

A Aston Martin fez o que pôde, ainda a recuperar do tempo perdido no teste. Lance Stroll foi décimo e Sebastian Vettel, ainda muito longe de estar confortável no seu carro, ficou-se pela Q1, atrapalhado também por Nikita Mazepin. Mas a equipa está longe da concorrência e tem muito que recuperar.

A Alfa Romeo desiludiu pois esperava-se mais da dupla da Alfa, que ficou de fora na Q2, sem argumentos para mais. A Williams esteve igual ao ano passado, com Nicholas Latifi a ficar muito atrás de George Russell que voltou a provar que é um dos melhores na qualificação.

Para a Haas foi o esperado. Dois pilotos foram na Q1, mas destaque para dois erros graves de Mazepin com dois piões.

Do que vimos hoje, a ordem é um pouco diferente do esperado, não esquecendo que esta pista favorece mais umas equipas em detrimento de outras. Só com três ou quatro provas teremos uma amostra estatística significativa para tirar conclusões mas para já, Red Bull e Mercedes prometem grande espetáculo e na luta pelo terceiro, Ferrari surpreendeu, Alpha Tauri confirmou a boa forma e a McLaren está por perto. Com nota negativa, Aston Martin, Alpine e Alfa Romeo, aparentemente mais longe da luta pelo top5 nas corridas. Williams, com Russell do seu lado, está bem à frente da Haas.

Amanhã veremos se esta tendência se confirma.