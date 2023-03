F1, GP do Bahrein: Os cinco melhores da prova | AutoSport

É tempo de escolher as cinco melhores prestações do GP do Bahrein. Cinco pilotos que se evidenciaram no primeiro fim de semana da temporada 2023:

Max Verstappen

Arrasador. O neerlandês não mudou o chip e continua com a “corda toda”. Uma corrida em que largou bem, tirou bilhete de primeira classe e nunca mais foi visto. Daquelas vitórias aborrecidas para quem vê, mas tão saborosas para quem as consegue conquistar. Verstappen já deixou o aviso à navegação: está para repetir o que fez no ano passado… no mínimo.

Fernando Alonso

Que grande é Alonso! Figura controversa, sem medo de o ser (quem viu o Drive to Survive entende), não olha a meios para atingir o que pretende. E o que pretende é festejar mais um título. Apostou na Aston Martin e parece ter acertado. Não tem carro para lutar pelo título ainda, mas desde 2013 que não estava tão perto disso. No Bahrein foi o Alonso habitual. Aguerrido, inteligente, rápido, Alonso fez o que sempre tem feito com uma diferença. Desta vez o carro acompanhou o ritmo do espanhol. As esperanças de um campeonato animado repousam nos ombros de Alonso.

Pierre Gasly

O seu primeiro fim de semana na Alpine começou mal. Muito mal. Uma qualificação falhada que o atirou para o fundo da grelha e uma corrida em que conseguiu recuperar até aos pontos. Gasly já fez várias exibições assim na Alpha Tauri e é bom ver que as consegue fazer também na Alpine. Esteban Ocon que se cuide.

Valtteri Bottas

Uma corrida discreta mas eficaz de Valtteri Bottas. Largou de 12º, mas capitalizou o potencial do seu Alfa Romeo e conseguiu pontos importantes. Não se espera manobras espantosas do finlandês, mas a consistência e experiência de Bottas são trunfos valiosos para a Alfa Romeo.

Alex Albon

Por azar, não conseguiu lutar para entrar na Q3, mas na corrida mostrou que os Williams deram um passo interessante em 2023. Andou quase sempre nos lugares pontuáveis e conseguiu um bom décimo posto, contra máquinas de valia superior. Albon começa bem o ano e dá esperança à equipa britânica.