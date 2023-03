F1, GP do Bahrein: O que podemos esperar da corrida? | AutoSport

Olhando para as performances das equipas até agora, podemos dizer sem grandes receios que a Red Bull é a grande favorita para amanhã. A equipa austríaca foi a mais rápida na qualificação de hoje e mostrou bom ritmo de corrida nas simulações de ontem, além de um nível de degradação muito positivo. Será difícil alguém chegar perto dos Bull ‘s. Mas então o resto do pelotão?

Se o favoritismo para a vitória está mais que entregue, a luta pelo top 3 pode dar boas surpresas. A Ferrari , com um carro com menos arrasto, tem se destacado nas retas, mas também tem evidenciado algumas fragilidades ao nível do desgaste de pneus. A Ferrari pareceu gerir melhor os macios e talvez por isso tenha guardado um conjunto para amanhã. A luta de Charles Leclerc e Carlos Sainz será com Fernando Alonso e não com os Red Bull. Alonso mostrou bom andamento na qualificação, mas o andamento na simulação de corrida de ontem foi ainda mais promissor. No final do stint longo, a degradação pareceu superior ao que se viu por altura dos testes, mas talvez tenha sido apenas uma afinação diferente. Na verdade, a Aston surpreendeu com o ritmo de corrida na semana passada e Alonso poderá ser uma forte ameaça à Ferrari. A principal luta pelo pódio deverá estar centrada aqui, com a Mercedes à alguma distância. A Mercedes diz estar melhor para a corrida, mas do que vimos ontem os dados não eram muito animadores, com simulações de corrida inferiores ao que vimos da Ferrari e Aston. A Mercedes de 2022 também foi quase sempre superior em ritmo de corrida e seria insensato descartar completamente os flechas de prata da corrida pelo pódio. Mas parecem ser os que menos argumentos apresentam. A Aston tem como desvantagem apenas poder lutar com um piloto, pois seria injusto exigir que Stroll ajudasse Alonso, lutando ainda com a sua lesão. Além disso, a Aston parece ter um carro que apresenta mais arrasto que a Mercedes e a Ferrari. Aguentar os ataques nas retas será uma prioridade.

Quanto às lutas pelo top 10… tudo pode acontecer. Alpine, Haas e Alfa Romeo deverão estar mais próximas das equipas da frente e apontar um favorito claro para os lugares pontuáveis é difícil. No entanto. Alfa Romeo parte em vantagem por ter dois pilotos perto dos dez primeiros. Esteban Ocon e Nico Hulkenberg terão de lutar sozinhos, com os seus colegas de equipa mais abaixo na tabela. McLaren dificilmente conseguirá estar na luta por pontos em condições normais.

Alpha Tauri e Williams irão lutar entre si para evitar os últimos lugares e a Williams parece estar um pouco mais à frente.

Em resumo, a Red Bull deverá estar na frente, mas a largada pode ser importante e se Leclerc e Sainz conseguem uma gracinha nas primeiras voltas as contas podem complicar-se. Mas ainda assim, a Red Bull deve ter argumentos para contrariar essa surpresa. A Ferrari terá de estar atenta a Alonso e à Mercedes.

O que é um dado adquirido é que temos mais equilíbrio. Os sete pilotos da frente couberam num segundo e na Q1, todo o pelotão cabia em pouco mais de 1.1 segundos. A Ferrari ficou a 0.3 seg. da Red Bull e a Aston ficou a 0.3 da Ferrari, mas o ritmo de corrida é melhor. Ferrari, Aston Martin e Mercedes parecem estar muito próximas. Luta Alpine, Haas, Alfa Romeo deve animar o meio da tabela. Apesar do grande favoritismo de Verstappen, podemos ter uma excelente corrida. E se os carros da Red Bull tiverem algum problema, podemos ter uma corrida frenética.