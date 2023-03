F1, GP do Bahrein: O Herói Esquecido | AutoSport

Depois de termos escolhido a Figura e a Desilusão do dia, escolhemos o Herói Esquecido. O piloto que merece destaque, apesar do resultado final não ter sido tão positivo quanto poderia ter sido. E a escolha foi simples. Lance Stroll.

Stroll é filho de um magnata canadiano e nasceu em berço de ouro. Os bolsos do pai são tão fundos que podem assegurar várias gerações. Mas Lance não está interessado na boa vida. Quer ser piloto de F1 com toda a exigência e sacrifício que isso implica. E este fim de semana mostrou que não vira a cara ao sacrifício. Doze dias após ter sido operado devido a uma queda de bicicleta, que resultou em fraturas no pulso e num dedo do pé, sentou-se numa das máquinas menos confortáveis do mundo, sujeitou-se às forças G e conseguiu chegar aos pontos, mesmo depois de ter feito apenas três sessões de treinos e uma qualificação. O resultado acaba por ser secundário, dada a coragem que demonstrou. Mas conseguiu pontos. O que mostra a sua valia e a valia do carro. Muitas vezes criticamos Stroll por prestações menos conseguidas, mas hoje, merece ser destacado pela postura, pela coragem e pela forma como encarou o desafio. Ser piloto de F1 não é para qualquer um. Todos na equipa vão festejar o pódio de Alonso, mas a prestação de Stroll merece ser relembrada.