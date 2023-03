F1, GP do Bahrein: Nico Hulkenberg, Alex Albon bem, Kevin Magnussen e Pierre Gasly mal | AutoSport

Da sessão de qualificação para o GP do Bahrein há alguns destaques a serem feitos. Começamos pelos destaques pela positiva, com Alex Albon e especialmente Nico Hulkenberg. Albon voltou a fazer o que se espera dele, levando a equipa ao Q2 e só não fez mais porque na sua volta na Q2 o carro não respondeu como esperava (mais subvirador) e por isso não conseguiu fazer ainda melhor. Já Nico Hulkenberg conseguiu uma presença na Q3 logo no seu regresso, o que mostra que está em forma e que a Haas fez uma boa escolha. Logan Sargeant também merece uma nota de destaque por quase ter passado à Q2 na sua primeira qualificação.

O destaque pela negativa vai para Kevin Magnussen que não conseguiu sair da Q3, tal como Pierre Gasly, que além de ter sido eliminado, larga de último por ver o seu tempo apagado por exceder os limites de pista. Uma péssima estreia de Gasly. Também Nyck de Vries deixou a desejar, eliminado na Q1, enquanto Yuki Tsunoda foi claramente o mais rápido.