F1, GP do Bahrein: McLaren está em maus lençóis | AutoSport

Foi a grande desilusão do arranque da temporada e a qualificação para o GP do Bahrein confirmou-o. A McLaren está mal, longe dos lugares da frente e tem muito trabalho pela frente.

Oscar Piastri, que pareceu conseguir acompanhar o andamento de Lando Norris, foi eliminado na Q1 na sua primeira sessão de qualificação. Lando Norris teve a sorte do seu lado, pois Logan Sargeant fez o mesmo tempo na Q1, mas por ter sido o segundo a fazer, ficou arredado da Q2. Na Q2, Norris tentou tudo para conseguir um lugar no top 10, sem sucesso. Segundo Zak Brown, o carro apresenta problemas de tração e a equipa vai focar-se em melhorar a performance do eixo traseiro. Não vai ser um fim de semana fácil para a equipa de Woking. Não foi a estreia de sonho para Piastri, mas o australiano não cometeu erros e aos poucos vai mostrando o seu talento.