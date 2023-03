F1 GP do Bahrein, Max Verstappen: “Muito feliz por finalmente vencer aqui” | AutoSport

Mais uma vitória para Max Verstappen, a primeira do ano 2023, no mesmo registo de 2022. Uma corrida controlada de forma soberba, por um piloto no topo da sua forma e um carro que, neste momento, não tem adversários à altura. Verstappen largou muito bem, afastou-se da concorrência e geriu a corrida como quis. Uma vitória tranquila e uma excelente forma de começar o campeonato para o bicampeão em título.

“Foi um primeiro stint muito bom, onde consegui construir a minha vantagem. A partir daí passei a gerir os pneus porque nunca se sabe o que vai acontecer na corrida e por isso queríamos ter a certeza que tínhamos os pneus certos em boas condições. Estou muito feliz por finalmente vencer aqui no Bahrein. Houve algumas queixas, mas nada de muito grande. Apenas algumas coisas que queremos melhorar e que deverão ser fáceis de resolver. Temos um bom carro para a corrida. Claro que depende das pistas que visitarmos e das condições, mas podemos lutar pelas vitórias. Muito obrigado à equipa pelo trabalho desenvolvido no inverno, por nos darem um carro de corridas tão bom.”