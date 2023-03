F1, GP do Bahrein: Max Verstappen faz a primeira pole do ano | AutoSport

E finalmente, vimos o que os novos carros podem dar. A sessão de qualificação do GP do Bahrein foi a primeira visão da nova realidade da F1 em 2023. O tempo de tentar adivinhar quem está à frente terminou e tivemos o primeiro vislumbre da nova ordem. Tivemos uma Q1 muito animada, com muito equilíbrio, mas no final, a pole acabou nas mãos de Max Verstappen. O neerlandês foi o primeiro a entrar no segundo 29 e conseguiu o melhor registo até agora (1:29.708s). Sergio Pérez fez o segundo tempo e Charles Leclerc conseguiu o terceiro tempo. Carlos Sainz foi o quarto mais rápido e o quinto lugar foi para o Aston Martin de Fernando Alonso. O espanhol ficou apenas a 0.6 segundos da pole.

A primeira impressão que fica é que as distâncias entre as equipas são agora muito menores. A Q1 foi excelente, com margens muito curtas a separarem os pilotos, e cinco equipas diferentes eliminadas. Na Q2 e especialmente na Q3, vimos que a ordem que tínhamos inicialmente pensado é a real, com a surpresa de ver a Aston Martin à frente da Mercedes. Mas de resto, o que vimos encaixou-se na visão geral, mas com margens muito mais reduzidas. Sim, Verstappen fez a pole e é o grande favorito para amanhã, mas o ano começa com margens muito curtas, o que nos promete um excelente ano, à medida que as equipas forem evoluindo.

O filme da sessão

Com o sol a esconder-se no horizonte, o Circuito Internacional do Bahrein iluminou-se para ser palco da primeira sessão de qualificação do ano. Com a pista a registar 29ºC (24ºC) no ar, às 15h de Portugal a luz verde foi mostrada no final da via das boxes e os dois Alpha Tauri de Yuki Tsunoda e Nyck de Vries foram para a pista com pneus macios, ao contrário da dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz que saíram com os pneus médios calçados.

O começo da primeira volta lançada de Leclerc, que bloqueou a roda dianteira direita na primeira travagem. Antes disso, o Ferrari começou a perder pedaços de carbono, o que poderia ter sido o motivo do erro do monegasco. Yuki Tsunoda fez o primeiro tempo da sessão e instalou-se no topo da tabela, e Carlos Sainz não conseguiu destronar o japonês da Alpha Tauri (volta foi apagada por exceder os limites de pista).

As bandeiras vermelhas foram mostradas com ainda 13 minutos para o fim da Q1 para recolher os pedaços de carbono que se soltaram do SF-23.

A Red Bull e a McLaren ficaram sem voltas dadas, apesar de terem saído para a pista e apenas 9 carros tinham saído das boxes quando as bandeiras vermelhas foram exibidas.

Pouco menos de 10 minutos depois, a via das boxes voltou a ser aberta para os monolugares irem para a pista. Criou-se um engarrafamento na saída da via das boxes com cerca de uma dezena de carros prontos para a ação. Os pneus macios foram a escolha de todas as equipas. Encontrar um pedaço de pista sem trânsito seria complicado.

Verstappen entrou no segundo 31, mas foi rapidamente destronado por Fernando Alonso, com Stroll em terceiro. Mas Leclerc tratou de tirar 0.037 seg. ao tempo de Alonso. Russell passou também pelo topo da tabela por alguns segundos, pois Carlos Sainz passou para a liderança da sessão. O tempo de sessão foi apagado por exceder os limites de pista, quando faltavam sete minutos para o fim da Q1.

Na zona de eliminação estavam Nico Hulkenberg, Lando Norris, Oscar Piastri, Logan Sargeant e Stroll.

Com três minutos para o fim, apenas Sainz não foi para a pista, com todos os outros carros a fazerem as derradeiras tentativas da Q1. Russell, Leclerc, Alonso e Hamilton entraram com pneus usados enquanto o resto dos pilotos tinham macios novos para esta nova tentativa. Lance Stroll fez o quinto tempo e garantia o lugar na Q2. Hulkenberg fez o sexto tempo.

No final da sessão ficavam de fora Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri e De Vries. Sargeant fez o mesmo tempo de Norris, mas o piloto da McLaren fez o tempo primeiro e conseguiu uma vaga na Q2. Albon era nono, mas era investigado por ter possivelmente ultrapassado os limites de pista (o que não se confirmou). Carlos Sainz ficou com o melhor tempo (1:30.993). Hamilton foi 13º, Pérez 10º e Verstappen 7º. A volta de Gasly foi apagada e o francês vai fazer a primeira corrida pela Alpine largando da última posição.

A diferença do primeiro para o último, antes da volta apagada de Gasly, era de 1.1 segundos.

Q2

A segunda parte da qualificação começou com a grande maioria dos carros a entrarem em pista. Sainz, Leclerc, Stroll, Hulkenberg, Tsunoda, Bottas, Ocon, Zhou e Albon começaram com pneus macios usados.

Alonso ficou muito próximo do segundo trinta, mas os Mercedes trataram de destronar o espanhol do primeiro lugar, com Hamilton 0.2 seg. mais rápido que Russell. Mas Verstappen tirou 0.3 seg. do registo da Mercedes e entrou confortavelmente no segundo 30 (1:30.503).

Na zona de eliminação estavam Zhou, Stroll, Ocon, Tsunoda e Albon ainda não tinha feito a sua volta cronometrada.

A Red Bull ficou nas boxes na última parte da Q2, enquanto que o resto da concorrência entrou para a pista, menos Alex Albon, que na sua tentativa cometeu um erro e não concluiu a volta.

Nas últimas voltas da Q2, Ocon e Hulkenberg entraram no top 4, Tsunoda não conseguiu melhorar. Leclerc estava agora na zona de eliminação, mas por pouco tempo, pois fez o melhor tempo. Lance Stroll conseguiu uma vaga no top 10 e de fora da Q3 ficavam Norris, Bottas, Zhou, Tsunoda e Albon. O melhor tempo foi de Leclerc com o registo de 1:30.282. Albon e Tsunoda tiveram problemas nos seus carros e perderam muito tempo face à Q1.

Q3

Os Red Bull e os Ferrari entraram em pista pouco após a luz verde ser mostrada no final da via das boxes. Verstappen começou a sua primeira volta na Q3 com a faca nos dentes e o neerlandês entrou no segundo 29, numa volta superlativa. Leclerc ficava por perto em segundo lugar. Seguiam-se Pérez e Sainz. Alonso e os Mercedes entraram depois das primeiras voltas, para evitar problemas em pista. Alonso fez a sua volta e conseguiu o quarto lugar, Russell era quinto e Hamilton era apenas sétimo. A volta de Hulkenberg foi apagada por exceder limites de pista. Charles Leclerc apareceu fora do carro, de forma surpreendente, quando ainda faltavam ainda algum tempo para o fim da sessão. A decisão da Scuderia terá sido estratégica, admitindo que não tinham mais andamento para fazer frente aos Bull´s poupando assim um jogo de pneus para amanhã.

As últimas voltas foram da Red Bull, com Verstappen a conseguir melhorar o seu registo e assegurou a primeira pole do ano, com Sergio Pérez a ficar a 0.138 do seu colega de equipa. Leclerc não precisou de uma segunda volta para conseguir o terceiro tempo. Sainz não conseguiu melhor que o quarto tempo.

A ordem do top 10 é Verstappen, Pérez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll, Ocon e Hulkenberg.