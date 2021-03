F1, GP do Bahrein: Max Verstappen deixa o aviso no TL3

Não há dúvida que a Red Bull está bem e que deverá ser um dos destaques para a qualificação agendada para às 15h. O holandês voltou a ser o mais rápido, agora no treino livre 3.

As equipas começaram de forma tímida o terceiro treino livre, com as equipas a esperarem até aos 15 minutos da sessão para irem para a pista.

Valtteri Bottas continuava com problemas na afinação do seu carro e sem capacidades de fazer tempos competitivos, mostrando muitas dificuldades na primeira tentativa. Charles Leclerc também fez um pião nas primeiras voltas, tal como Nikita Mazepin.

Max Verstappen era o mais rápido no final da primeira meia hora, seguido de Lewis Hamilton e Lando Norris que estavam perto do topo. A Aston Martin e a Alpine continuavam discretas.

Na segunda metade a Mercedes voltou a ocupar o topo da tabela, novamente com Hamilton. Pierre Gasly tratou de se mostrar com um excelente tempo que o colocou perto do #44 da Mercedes. Mas no final da sessão veio o aviso de Max Verstappen com uma volta que deixou Hamilton a mais de 0.7seg. o que deixa água na boca para a qualificação.

A McLaren não fez grandes tempos, mas na volta lançada de Lando um par de erros comprometeu o tempo e a equipa não esteve muito focada em dar nas vistas. Alfa Romeo e Alpha Tauri parecem bem, ao contrário da Alpine e da Aston Martin que continuam longe dos melhores lugares. A hora da verdade está a chegar. A qualificação vai nos dar uma verdadeira imagem do que será este arranque de época.