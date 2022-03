F1, GP do Bahrein, Lewis Hamilton: “Foi o melhor resultado possivel” | AutoSport

Ninguém esperava ver a Mercedes no pódio, mas a sorte acompanhou a equipa, aproveitando o azar da Red Bull, que viu os seus dois carros desistirem. Um resultado inesperado, mas que dá um balão de oxigénio para a equipa, enquanto procura soluções para os seus problemas. Lewis Hamilton estava contente com o resultado:

“Antes de mais, parabéns à Ferrari, estou contente por vê-los bem de novo. São uma equipa com muita tradição e é bom ver o Carlos e o Charles no pódio outra vez. Foi uma corrida complicada para nós, tivemos dificuldades e foi o melhor resultado possivel. Claro que é uma infelicidade para os outros dois pilotos [Red Bull], mas fizemos o melhor possível. Espero que cheguem novas peças, mas sei que a equipa está a trabalhar muito para conseguir as melhorias. Não vai ser rápido, mas sinto que temos sido a melhor equipa por tanto tempo, por isso, vamos continuar a trabalhar, há muito ainda pela frente.”