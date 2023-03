F1 GP do Bahrein, Fernando Alonso: “Tudo é possível” | AutoSport

Fernando Alonso começou o ano com o pé direito. Um pódio na primeira corrida e a confirmação que o AMR 23 é um carro competitivo e permite sonhar com mais. No final do GP do Bahrein, o sorriso de Alonso era a prova da sua satisfação.

O espanhol acredita que o ano trará mais e melhor, tendo em conta que o carro está no seu início de desenvolvimento:

“Quando se é terceiro na primeira corrida e há mais 22 oportunidades esta época, tudo pode acontecer, com condições diferentes. E vou tentar o meu melhor para aproveitar as oportunidades. Talvez precisemos de alguma ajuda. Talvez este ano, se houver essa ajuda ou se houver alguma desistência à nossa frente, ou alguns problemas, talvez seja mais do que um pódio. Portanto, esperemos que assim seja. Isto é apenas o começo. Este não é o carro final, este é apenas o ponto de partida deste conceito que mudámos durante o inverno. Algumas das equipas de topo acabaram por manter a filosofia que tinham no ano passado. Red Bull ou Ferrari mantiveram as mesmas formas, afinando as coisas e tentando chegar à perfeição daquela boa base que tinham. Para nós, era muito mais difícil. Tivemos de mudar 95% do carro. Portanto, acho que há mais a aprender do carro, e há mais a vir do nosso lado”.