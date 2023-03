F1, GP do Bahrein: Fernando Alonso foi o mais rápido no TL3 | AutoSport

Fernando Alonso foi o homem mais rápido no terceiro treino livre do GP do Bahrein. O piloto espanhol assinou o registo de 1:32.340 e ficou 0.005 seg. à frente de Max Verstappen. A Aston Martin parece realmente forte e a qualificação de mais logo promete.

Alonso esteve quase sempre no topo da tabela de tempos, numa sessão pouco representativa dada a temperatura em pista (40 °C) numa pista muito mais lenta do que irá estar mais logo, na sessão de qualificação em que as temperaturas serão mais baixas. A Aston Martin confirmou os bons sinais com Fernando Alonso a mostrar que poderá estar na luta pela pole e pela vitória. Os Red Bull fizeram uma sessão calma, começando com pneus duros (ficando com menos um conjunto para a corrida) e mesmo com os pneus mais duros, mostraram bom andamento. Na simulação de qualificação, Verstappen conseguiu por breves instantes fazer o melhor tempo, mas Alonso tratou de ficar à frente, fazendo crescer o “hype” à volta da Aston Martin. Sergio Pérez foi terceiro com algumas complicações na sua sessão com reparações de última hora. Os Mercedes e os Ferrari apareceram ao mesmo nível com Lewis Hamilton em quarto, seguido de Charles Leclerc, George Russell e Lance Stroll (aparentemente mais confortável com o seu pulso). Carlos Sainz ficou muito longe da frente e Oscar Piastri foi nono, bem melhor que Norris (13º), com Pierre Gasly e Esteban Ocon em 10º e 11º respetivamente.

O filme do treino

A McLaren foi a primeira a ir para a pista, com Lando Norris a sair com pneus macios. Seguiram-se os dois Haas de Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen com pneus médios.

Os Mercedes saíram pouco depois com pneus macios e instalaram-se no topo da tabela, com Charles Leclerc a seguir o exemplo e a intrometer-se entre os Flechas de Prata. Lance Stroll foi o piloto que se seguiu em pista e quando a sessão chegava aos 20 minutos, a ação começou a aumentar. Os Red Bull entraram pouco depois com pneus duros, enquanto a grande maioria estava com pneus macios instalados.

Fernando Alonso iniciou a sua simulação de qualificação e tratou de se colocar no topo da tabela de tempos, tirando quase 0.4 segundos ao tempo de Hamilton, com o tempo de 1:33.121. Max Verstappen fez o quinto tempo logo a seguir (com pneus duros, quase um segundo mais lentos que os macios), apenas dois décimos mais lento que Hamilton e 0,6 seg. mais lento de Alonso, que era o piloto mais rápido quando cruzamos a meia hora de treino.

Durante algum tempo a ordem era Alonso, Hamilton, Sainz, Leclerc. Verstappen, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Alex Albon e Sergio Pérez.

Nos últimos quinze minutos começamos a ver mais algumas simulações de qualificação e Zhou Guanyu conseguiu o segundo tempo e Lance Stroll conseguiu primeiro tempo pouco depois. Russell e Hamilton mostraram um pouco mais e voltaram ao topo da tabela, com Hamilton à frente de Russell. Na primeira volta com pneus macios para Verstappen com o neerlandês a tirar dois décimos ao tempo de Hamilton. Mas Alonso tirou mais 0.005 segundo ao tempo de Verstappen e parecia cada vez mais claro que a Aston Martin estaria na luta pelos primeiros lugares no fim de semana. Pérez conseguiu o terceiro tempo (+0.106) a cinco minutos do fim. A Ferrari entrou nos últimos minutos em pista para as derradeiras simulações de corrida. Sainz foi sétimo, enquanto Leclerc conseguiu o quinto posto a quase 0,3 seg. da referência.