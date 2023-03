F1, GP do Bahrein: Fernando Alonso chega ao terceiro lugar | AutoSport

As suspeitas de que a Aston Martin iria estar forte confirmam-se e Fernando Alonso aproveitou da melhor forma a desistência de Charles Leclerc e a falta de andamento de Carlos Sainz, para chegar ao terceiro lugar. Depois de uma excelente luta com Lewis Hamilton, o piloto que há 22 anos fez a sua estreia, está agora a caminho do seu 99º pódio, o primeiro pela Aston Martin.

Sainz está com problemas e terá agora de aguentar o ataque de Lewis Hamilton.