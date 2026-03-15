F1: GP do Bahrein e Arábia Saudita suspensos

Por José Caetano

É a confirmação oficial: a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e a Fórmula 1, devido à situação de muita instabilidade no Médio Oriente originada pela guerra que opõe o Irão aos EUA e a Israel, anunciou a suspensão da organização dos dois grandes prémios marcados para a região em abril: Bahrain, a 12, e Arábia Saudita, a 19. No calendário de 2026, recorda-se, apresentavam-se, respetivamente, como as rondas 4 e 5 do Mundial, a primeira em Sakhir, a segunda em Jeddah.

Os promotores do campeonato equacionaram alternativas para que a competição não parasse entre o Grande Prémio do Japão, em Suzuka, no dia 29, e a corrida em Miami, nos EUA, a 3 de maio, mas abandonaram essa possibilidade, talvez devido à falta de tempo para organizar corridas novas – Portugal (Portimão) e Itália (Imola) apresentavam-se entre as alternativas. As corridas no Bahrain e na Arábia Saudita, de acordo com a Fórmula 1, estão suspensas e não canceladas, pelo menos para já. A decisão também abrange as corridas planeadas para a Fórmula 2, a Fórmula 3 e a F1 Academy.

Stefano Domenicalli, presidente e diretor-executivo da Fórmula 1, justificou tudo o que foi decidido: “Infelizmente, neste momento, considerando a situação atual no Médio Oriente, penso que agimos corretamente. Agradeço aos nossos parceiros e a forma como aceitaram e compreenderam a decisão. E queremos reencontrá-los muito brevemente, se as circunstâncias o permitirem”. Mohammed Bem Sulayem, número um da FIA, também comentou a informação: “O bem-estar e a segurança da nossa comunidade serão sempre prioritários. Espera-se um regresso rápido da estabilidade à região”.

1812 km do Catar (WEC) a 24 de outubro

Os responsáveis dos circuitos e dos grandes prémios também apoiaram a decisão e manifestaram-se disponíveis para receberem o Mundial em datas novas, mesmo admitindo-se que as duas corridas poderão não realizar-se em 2026, o que reduz o número de rondas inscritas no calendário de 24 para 22. A situação da Fórmula 1 é muito diferente da do Mundial de Resistência (WEC), campeonato que tem só oito etapas, o que permitiu reprogramar a organização dos 1812 km do Catar, de 28 de março para 24 de outubro.