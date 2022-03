F1, GP do Bahrein, Drive Through: Quem teve nota negativa na primeira do ano | AutoSport

O GP do Bahrein teve muitos pontos de interesse e vários destaques. No Drive Through iremos destacar os pilotos e equipas que estiveram menos bem e que precisam recompor-se rapidamente para a próxima corrida. Vamos aos escolhidos desta semana:

# McLaren

Uma corrida a fazer lembrar os tempos das primeiras provas com a Honda. A McLaren não chegou a ser uma sombra do que já foi. A prestação de ontem foi má demais para isso. Os problemas nos travões mantêm-se e a equipa ainda não tem uma solução definitiva, tendo aplicado uma solução temporária. Sabendo que a travagem é fundamental na F1 e que este problema não pode ser minimizado, ficou a impressão que faltou um pouco de tudo à McLaren. Lando Norris e Daniel Ricciardo arrastaram-se na pista, numa reedição nada desejada dos tempos de crise. Também são dores de crescimento e depois de uma trajetória sempre a subir desde 2019, a equipa e a sua nova chefia enfrentam o primeiro grande desafio após a reestruturação. Veremos como respondem, ainda com a esperança que os bons apontamentos de Barcelona regressem, uma vez resolvidos os problemas.

# Aston Martin

Esperava-se que a Aston Martin se apresentasse um pouco mais acima na tabela, mas a equipa ficou longe dos pontos e não apresentou o mínimo sinal de poder tentar a entrada no top 10. Os rumores que diziam que a Aston não estava contente com este chassis e que já trabalhava numa versão B, a ser introduzida no meio da época, parecem fazer mais sentido depois do que vimos no Bahrein. É apenas um primeiro sinal, mas não é nada promissor. Nota para Lance Stroll que viu Nico Hulkenberg fazer melhor na qualificação. Na corrida, seria praticamente impossível ao alemão superar o canadiano, dada a falta de testes e o desconhecimento do comportamento dos pneus. Mas na qualificação levou claramente a melhor.

# Red Bull

O ritmo foi bom e a Red Bull parece claramente competitiva e com condições para lutar com a Ferrari. Mas as falhas nas unidades motrizes de Pierre Gasly, Max Verstappen e Sergio Pérez fizeram soar os alarmes na Red Bull Powertrains e na Honda. Foram três falhas, que podem ter causas diferentes (o Alpha Tauri de Gasly incendiou-se e os Red Bull ficaram sem potência – há quem diga que terá sido falta de combustível, o que dado o maior peso dos monolugares pode fazer algum sentido). No entanto perder 27 pontos num campeonato que deverá ser novamente renhido não é um bom começo.

# Nicholas Latifi

Um mau começo de época. Ficou atrás do novo colega de equipa, Alex Albon, que vem de uma paragem de um ano. O canadiano devia assumir-se como o líder da equipa, mas Albon parece estar a ficar com esse papel. Era a oportunidade de ouro de Latifi de afastar de si o rótulo de pagante, mas não está a começar da melhor forma.