F1, GP do Bahrein, Christian Horner: “Se for assim durante o resto da temporada, vai ser épico” | AutoSport

Depois de uma primeira corrida a zeros, a Red Bull conseguiu a primeira vitória do ano. Num grande duelo entre Max Verstappen e Charles Leclerc, o primeiro levou a melhor para felicidade de Christian Horner. O chefe da Red Bull estava entusiasmado com a luta, mas lembrou o azar de Sergio Pérez:

“São todas equipas competitivas, a Ferrari é uma grande equipa e tem sido um gigante adormecido durante alguns anos”, explicou Horner à Sky Sports. “A Ferrari tem um grande carro, eles têm excelentes pilotos. Foi uma batalha dura e se for assim durante o resto da temporada, vai ser épico”.

“Foi um azar para o Checo [Pérez]. Ele tinha feito todo o trabalho mais difícil no início da corrida e depois, quando o Safety Car foi para a pista naquela altura, não pudemos fazer nada. Ainda assim foi um grande fim-de-semana para ele. Pilotou brilhantemente durante todo o fim-de-semana e penso que ganhou muita confiança. Ele conseguiu a pole, o seu ritmo de corrida foi ótimo e teve azar com a posição da pista com o Safety Car”.

Quando questionado sobre a capacidade da Red Bull de acompanhar a Ferrari ao longo da temporada, Horner admitiu: “Vai depender do que conseguirmos fazer com o limite de custos. Temos de continuar a trabalhar muito pois com novos regulamentos, as evoluções são rápidas. Os nossos adversários não vão ficar parados, por isso temos de manter o desenvolvimento deste carro”.