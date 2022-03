F1, GP do Bahrein: Charles Leclerc votado o melhor piloto do dia pelos leitores | AutoSport

Pedimos aos nossos leitores para votarem no melhor piloto do GP do Bahrein e o resultado não podia ser mais claro. Charles Leclerc foi o piloto mais votado com 67.5% dos votos. A prestação do piloto da Ferrari foi elogiada por muitos e a sua luta com Max Verstappen foi o momento alto da corrida.

Kevin Magnussen foi o segundo piloto mais votado, com 20.5% dos votos. O regresso à última hora do dinamarquês não o impediu de assinar uma brilhante prestação, dando esperança aos responsáveis da Haas numa boa época. Lewis Hamilton foi o terceiro mais votado, com 5.1% dos votos. Nem o britânico esperava acabar no pódio, mas o azar da Red Bull foi aproveitado pela Mercedes que assim conseguiu amealhar pontos importantes. Hamilton estava no sítio certo, à hora certa para agarrar a oportunidade.

VOX POP

831ABO

Evidentemente, o melhor foi o Leclerc, que não pôs um pé em ramo verde e teve aquela luta fantástica com o Verstappen. Mas acrescentaria, ex aequo ou a pouca distância, o Magnussen. Esteve ausente durante um ano, sem a vantagem de poder usar um simulador, e fez uma corrida espetacular, como se nunca tivesse deixado a F1. A comparar com a corrida do «simpático alemão» que substituiu o Vettel. A diferença de atitude mental, de determinação e de raça entre ambos é simplesmente abismal.

RogerM

Sem dúvida alguma o Leclerc. Sobe administrar o gap para o Verstappen, e ainda foi audaz na estratégia, ao permitir o mesmo ultrapassá-lo pós reta da meta, para aproveitar o DRS na reta seguinte.



MiguelCosta

Leclerc, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Mostrou porque a Ferrari viu nele um futuro campeão, é um talento ao nível do Max, Hamilton, Norris e Russell, para mim os melhores que lá andam. Mas a surpresa foi o Magnussen, eu que não gosto dele nem pintado de verde, calou-me com a performance neste GP, para quem não teve praticamente tempo de adaptação.

scirocco

1 -Sem duvida Leclerc terá que ser o melhor piloto pois Pole, volta +rápida e vitória, mostram claramente a sua consistência durante todo o fim de semana.

2 – Max foi sem dúvida o piloto que mais luta deu ao vencedor e mostrou o seu talento e classe ao dominar o carro difícil após a ultima paragem nas boxes e não permitir a aproximação de Sainz com um carro vencedor.

3 – K. Magnussen, pela reentrada no mundo da F1 (sempre difícil apesar de ter sido só 1 ano) e ter mostrado talento suficiente para ser um dos possíveis animadores do pelotão do meio para o resto da provas.