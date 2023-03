F1, GP do Bahrein: Aston Martin, Ferrari e Mercedes em luta pelo pódio | AutoSport

A luta pela vitória na corrida de amanhã parece estar entregue à Red Bull, mas há vários candidatos ao pódio. Ferrari, Aston Martin e Mercedes deverão tentar chegar ao top 3.

Começando pela Ferrari, o que vimos hoje foi uma prestação melhor que o esperado por parte da Scuderia. As primeiras impressões nos treinos eram algo desanimadoras, mas hoje, em qualificação, Charles Leclerc assumiu mais uma vez o papel de estrela da equipa. O monegasco foi claramente o melhor da equipa e não ficou muito longe do tempo de Verstappen, mesmo com uma volta a menos e com os problemas da Q1, em que o carro perdeu alguns pedaços de carbono. Sainz começou mal e nunca mostrou ser hipótese para chegar ao top 3. O espanhol apresentou alguns problemas nas suas voltas lançadas e nunca conseguiu ser tão competitivo. A Ferrari mostrou um andamento interessante em qualificação, mas os níveis de degradação mostrados nos testes e nos treinos deixam a equipa pior para a corrida de amanhã. E é aqui que a Aston Martin entra.

O carro é bom e o facto de Lance Stroll, com muito menos tempo de pista e um pulso lesionado, conseguir um lugar no top10 diz bem da evolução do AMR 23. Uma palavra de apreço para o esforço do canadiano. Filho de um dos homens mais ricos do mundo, podia estar a aproveitar a vida como poucos, mas preferiu sacrificar-se e competir provavelmente com dores. Já Fernando Alonso não pode estar mais satisfeito. Viu a Alpine ficar a mais de um segundo da Red Bull, enquanto o seu Aston Martin ficou a 0,6 de Max Verstappen. Alonso terá feito finalmente uma boa escolha (talvez a última da sua carreira) e o AMR-23 é uma excelente plataforma. E se hoje foi bom… amanhã pode ser melhor. Alonso nunca foi um piloto muito forte em qualificação. Mas aos domingos é quase sempre dos mais fortes. Junta-se a isso um carro que mostrou grande ritmo nos stints longos. Poderemos muito bem ter um Aston Martin na luta pelo terceiro lugar… ou melhor, dependendo de como decorre a corrida.

A Mercedes joga por fora nesta fase. Nem George Russell, nem Lewis Hamilton conseguiram aproximar-se de forma convincente da frente do pelotão e das três candidatas ao top 3, é a que mostra menos hipóteses de o conseguir. Mas já no ano passado pensávamos assim e a Mercedes sempre conseguiu contrariar as expectativas. Espera-nos uma luta muito animada.