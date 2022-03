F1, GP do Bahrein: Alguns dados estatísticos | AutoSport

O Bahrein foi palco de um entusiasmante primeiro GP. A nova era começou em grande, com boas lutas, com a confirmação que a nova filosofia funciona e que agora temos uma nova ordem na grelha. Eis alguns dados estatísticos para complementar a sua análise à corrida:

# 1º Hat Trick de Charles Leclerc

Foi a primeira vez que Charles Leclerc conseguiu um Hat Trick (pole, vitória e volta mais rápida), nesta que foi a sua terceira vitória na F1. A última vez que a Ferrari conseguiu este feito foi em 2010 com Fernando Alonso

Pole: 1’30”558

Melhor volta: 1’34”570

Vitória: 57 voltas – 1h 37m 33.584s (Segundo classificado a +05.598s)

# 85ª dobradinha da Ferrari

A Ferrari cimentou a sua posição de líder na tabela do número de dobradinhas na F1. A Scuderia conquistou a sua 85ª dobradinha, com a Mercedes a ser a equipa que se segue com 58 e a McLaren a fechar o top 3 deste “campeonato” com 48 dobradinhas.

# Mais um recorde para Lewis Hamilton

Lewis Hamilton bateu mais um recorde e tornou-se no único piloto a conseguir subir ao pódio em 16 épocas consecutivas (2007 a 2022). Michael Schumacher conseguiu-o em 15 épocas consecutivas (1992 – 2006) e Sebastian Vettel é o terceiro nesta lista com 14 épocas consecutivas a subir ao pódio (2008-2021).

# Zhou Guanyu é o 346º piloto a marcar pontos na F1

Com os seus primeiros pontos na F1, Zhou tornou-se no primeiro chinês a fazer um GP e a conquistar pontos na F1.

# George Russell tornou-se no oitavo piloto da Mercedes

Russell entrou no restrito grupo de pilotos a tempo inteiro da Mercedes na F1, juntando-se a Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Stirling Moss e Karl Kling.

# McLaren foi a equipa mais rápida nos pit stops

Talvez o único aspeto positivo da noite da McLaren, foi o pit stop mais rápido da corrida:

Outros dados estatísticos: