F1 GP do Bahrein, Alex Albon: “Ficamos surpreendidos” | AutoSport

Alex Albon foi um dos pilotos que se destacou durante o fim de semana. Se na qualificação, uma asa dianteira partida impediu que conseguisse chegar ao top 10, hoje, na corrida, andou sempre pelos lugares pontuáveis, sempre em luta com outros adversários. No final conseguiu um ponto, o que é positivo para a equipa, que acabou por ficar agradavelmente surpreendida com o ritmo e com o resultado:

“Este resultado não estava na nossa análise para a corrida de hoje. Esperávamos ser a 10ª equipa mais rápida e ficamos surpreendidos, quer hoje, quer ontem. Ontem deveríamos ter conseguido mais na qualificação, talvez um lugar no top 10 e na corrida, onde esperávamos ser piores, conseguimos competir com Alpine, Alpha Tauri, Alfa Romeo. Foi bom e gostei da corrida. O nosso carro é muito sensível às condições do vento e hoje não foi fácil de pilotar. Mas foi uma corrida interessante.”