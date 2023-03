F1, GP do Bahrein: A Figura do dia | AutoSport

Apesar do resultado ter sido aproximadamente o que todos esperavam, a corrida do Bahrein deu-nos muitos motivos de interesse e houve vários pilotos que se destacaram.

Pierre Gasly fez uma excelente corrida e conseguiu terminar nos pontos, após ter arrancado de último, Alex Albon fez também uma boa prova, dando os primeiros pontos do ano à Williams, tal como Valtteri Bottas e Max Verstappen controlou a corrida de forma perfeita.

Mas o grande destaque do dia vai para Fernando Alonso. Não foi apenas a forma como geriu a corrida, como atacou nos momentos certos, como fez as ultrapassagens. Foi a postura de um veterano que tem uma fome de vencer inigualável. Continua na F1 porque quer mostrar que tem qualidade e porque ainda sonha com o tri. E, pela primeira vez em muito tempo, parece ter feito a escolha certa de equipa. A Aston Martin deu um salto tremendo no inverno, com um carro fortíssimo em ritmo de corrida. Um trabalho bem feito que dá frutos. E quem melhor que Alonso para colher esses frutos. O espanhol nunca desiste da luta e dá tudo até ao fim. A forma como lê a corrida é tremenda. Alonso é gigante em pista e hoje, foi o piloto que mais entusiasmou. A Figura do dia.