F1, GP do Bahrein: A Desilusão do dia | AutoSport

Se havia muita escolha para a Figura do dia, a desilusão do dia também podia ter caído para a Haas, que ficou aquém do que se esperava, mostrando um carro com bom ritmo de qualificação, mas deficitário em corrida, ou até mesmo Esteban Ocon, com uma péssima corrida. Mas a maior desilusão foi mesmo a McLaren.

Depois de, aparentemente, ter dobrado o seu cabo das tormentas, parecia a caminho da recuperação total. No ano passado houve erros no desenho do carro e a equipa perdeu vantagem competitiva, mas este ano os erros repetiram-se, o que não é bom. A equipa precisava de fazer mais e melhor. Será que já se sente a falta de Andreas Seidl? Será que James Key (diretor técnico) é a grande desilusão até ao momento? Há muito para analisar, mas o que é certo é que a equipa ficou a zeros e só não registou uma dupla desistência porque Lando Norris continuou em pista, apesar das regulares paragens devido a um problema no sistema hidráulico. A McLaren tinha de fazer melhor. Hoje, foi a pior equipa da grelha, de longe. Um cenário negro para equipa.