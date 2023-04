F1 GP do Azerbaijão Shootout: Charles Leclerc foi o mais rápido na Sprint Shootout | AutoSport

Foi um Shootout a uma velocidade furiosa. A ação em pista foi intensa, com as sessões encurtadas, relativamente à qualificação para a corrida e isso trouxe desafios para os pilotos e para as equipas. O novo formato trouxe mais vida à manhã de sábado que já há muito tempo que não era tão dinâmica. Nas contas para a Corrida Sprint a luta Red Bull vs Ferrari voltou a ser o foco. Se na SQ1 foi Charles Leclerc a fazer o melhor tempo (com pneus médios), na SQ2 foi Max Verstappen a assinar o melhor registo. No SQ3, os pilotos foram para a pista com pneus macios novos (obrigatórios e por isso Lando Norris não foi para a pista, pois já não tinha pneus macios novos para usar) para tentar o melhor lugar na grelha para a corrida Sprint.

Foi Charles Leclerc a ficar com a pole para a corrida Sprint, com a Ferrari a demonstrar estar rápida em Baku. O ritmo de corrida não deverá ser semelhante, com a vantagem a cair novamente para a Red Bull, mas em ritmo de qualificação, a Scuderia tem estado muito forte. A luta com Verstappen foi animada, mas nunca parece que o neerlandês da Red Bull tivesse aquele décimo de segundo extra para conseguir bater Leclerc. O #16 voltou a ser o mais rápido e na Sprint, terá a companhia na primeira linha da grelha de Sergio Pérez. Ontem a qualificação não lhe correu tão bem (apesar do top 3) mas hoje foi melhor que Verstappen e não ficou muito longe de Leclerc. O mexicano gosta de citadinos e hoje ficou mais próximo do que se esperava. Este foi o top 3 neste novo formato que trouxe mais energia e mais interesse ao sábado de manhã. O ritmo foi frenético, com sessões curtas e intensas. Gostar ou não já é uma questão pessoal, mas não há tempos mortos e a ação é constante.

No top 10 tivemos algumas surpresas como George Russell, que ficou em quarto, apesar de parecer estar um furo abaixo de Lewis Hamilton durante grande parte do Shootout, recuperando quando interessava, na última volta. Carlos Sainz foi uma das desilusões, muito longe do andamento de Leclerc. Fechou o top 5 à frente de Lewis Hamilton, que parecia ter mais para dar, mas que ficou aquém das expetativas na SQ3. Alex Albon foi uma das estrelas do dia, com um sétimo lugar, à frente de Fernando Alonso e Lance Stroll, ambos com problemas no DRS, o que prejudicou a sessão de ambos. Lando Norris foi décimo, mas não saiu para a pista na SQ3. Eram obrigatórios pneus macios novos e o britânico não tinha pelo que teve de ver o resto da sessão pela TV. Naa SQ2 e na SQ1 não houve surpresas de maior, tirando a Alpine que continua com um fim de semana negro, com muitos problemas (Pierre Gasly teve problemas no sistema de escape). Yuki Tsunoda foi apanhado na SQ1 no acidente de Logan Sargeant e perdeu a oportunidade de fazer melhor. A Haas esteve onde se esperava e a Alfa Romeo continua com dificuldades.

SQ1

A SQ1 do Shootout começou com trânsito na saída da via das boxes, com os pilotos a terem apenas 12 minutos para aquecerem os pneus médios (novos obrigatoriamente). Os carros foram para a pista com mais combustível do que o habitual numa qualificação, pois seriam necessárias mais voltas para aquecer os pneus e até para os pilotos se adaptarem à alteração nas pressões (mais 1 PSI) dos pneus pedidas pela Pirelli de ontem para hoje.

Os primeiros tempos não seriam certamente a referência, mas a tendência de ontem mantinha-se com Charles Leclerc a fazer o melhor tempo, 1:43.372, quase dois décimos mais rápido que Max Verstappen, com Carlos Sainz a completar o top 3. Mas era uma sessão em que os pilotos iam acumulando voltas, para aquecer pneus, para a pista ganhar borracha (havia menos aderência, pois a pista foi limpa).

A cinco minutos do fim eram Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nyck de Vries, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas na zona de eliminação. Os tempos iam baixando muito e Leclerc reforçou a liderança tirando quase meio segundo à sua primeira referência. Lewis Hamilton instalou-se no top 3, com Sainz e George Russell no top5.

A sessão terminou prematuramente, com um incidente com Logan Sargeant a bater nas proteções da pista. O toque foi algo violento e os mecânicos da Williams vão ter muito trabalho para ter o carro pronto para a Sprint. Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly e de Vries foram eliminados na Q1 e Leclerc ficou com o melhor tempo – 1:42.820.

SQ2

A SQ2 foi adiada para que os trabalhos de reparação nas barreiras afetadas pelo incidente de Logan Sargeant. Se do lado da Haas os problemas que afetaram Kevin Magnussen já tinham sido ultrapassados (problemas nas ligações físicas do ECU), já do lado da Aston Martin, Fernando Alonso ainda tinha dificuldades com o seu DRS. Lance Stroll teve também esse problema ontem, mas do lado dele, o problema tinha sido resolvido.

Mais uma vez, os pilotos foram imediatamente para a pista assim que as luzes verdes se acederam no final da via das boxes (Ferrari esperou um pouco mais), mais uma vez com todos os carros com pneus médios, para uma sessão de dez minutos.

Os pilotos da Red Bull fizeram tempos competitivos, com Max Verstappen a ficar com o melhor registo – 1:42:417 e entraram para as boxes, com confiança que tinham margem para passar à SQ3. A dois minutos do fim, na zona de eliminação, tínhamos George Russell. Esteban Ocon, a dupla da Haas e claro, Logan Sargeant que não estava em pista.

Leclerc aproximou-se do tempo de Verstappen e foi mais lento por 0.083 seg. Carlos Sainz cometeu um erro e, apesar de ter margem para passar à Q3, não conseguiu melhorar o seu registo.

Eliminados na SQ2 ficaram Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e claro Logan Sargeant. Lance Stroll voltou a ter problemas no DRS, mas Fernando Alonso deu um cone de ar muito importante que permitiu ao canadiano passar à SQ3. Verstappen ficou com o tempo mais rápido.

SQ3

Com uma volta longa e com apenas 8 minutos na SQ3, a luta foi renhida na atribuição do melhor tempo para este Shootout. Sergio Pérez conseguiu o melhor tempo na primeira tentativa, com Verstappen a ficar a 0.2 seg. mas Leclerc tratou de reforçar a sua candidatura com tirando 0.2 seg. ao tempo de Pérez. Mas iríamos ter mais uma derradeira tentativa (sem tempo para trocar de pneus), com o duelo Verstappen vs Leclerc ao rubro. Mas Leclerc errou na sua última volta e não conseguiu melhorar a sua volta. Verstappen tinha a oportunidade de bater o seu rival, mas não conseguiu. Apesar do erro comprometedor, Leclerc manteve o primeiro lugar, como tempo de 1:41.697, seguido de Pérez (+0.147) e Verstappen (+0.290). Seguiram-se George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Alex Albon. Fernando Alonso, Lance Stroll e Lando Norris.