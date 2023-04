F1 GP do Azerbaijão, Sergio Pérez: “Muita pressão para pilotos e equipas” | AutoSport

Sergio Pérez terminou o dia com uma boa vitória na corrida Sprint. O piloto da Red Bull largou da segunda posição e conseguiu passar Charles Leclerc sem grande dificuldade. A mais-valia do Red Bull e a gestão impecável dos pneus médios do mexicano permitiram um final de corrida tranquilo, carimbando uma boa vitória e oito importantes pontos. Pérez falou da pressão a que os pilotos e as equipas estão sujeitas nestes fins de semana de corrida sprint:

“Correu bem. Tem sido complicado com estas sessões difíceis, com muita pressão para pilotos e equipas. Conseguir a vitória era o objetivo principal, mas sabemos que amanhã é a corrida principal e o que realmente interessa. Aprendemos um pouco, mas amanhã vamos ter mais combustível no carro, as condições de pista serão diferentes. Sair do terceiro lugar não é ideal, mas vou tentar lutar pela vitória.”