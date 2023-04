F1 GP do Azerbaijão: Responsáveis pelo pit lane chamados ao colégio de comissários | AutoSport

Esteban Ocon entrou nas boxes na última volta para trocar de pneus, mas apanhou um susto. Ele e todos os fotógrafos que estavam na entrada da via das boxes quando o francês entrou para a sua paragem obrigatória.

Ninguém se magoou, mas podia ter sido muito pior. Esteban Ocon entrou na via das boxes na última volta para a sua paragem obrigatória, mas encontrou um mar de fotógrafos que se preparavam para registar os momentos da chegada dos carros. Foi um susto e a FIA vai agora abrir uma investigação sobre o que aconteceu.

“Não percebo porque é que se começa a preparar o pódio e a preparar a cerimónia enquanto ainda estamos a correr. Ainda falta uma volta, ainda há pessoas que não foram às boxes” disse Esteban Ocon no final. “Estou a chegar a 300 km/h, a travar muito tarde e vejo as pessoas à minha volta, isto é de loucos, podia ter sido um grande, grande acidente hoje. É definitivamente algo que precisa de ser discutido. É algo que não queremos ver. Tenho de dizer que à velocidade a que estamos a chegar, especialmente tão perto da linha, se falhar o ponto de travagem é um grande desastre. Sim, foi um momento de loucura. Temos de esperar até que todos os carros tenham passado pela bandeira axadrezada e [tenhamos] a certeza de que já não há ninguém para entrar na via das boxes até começarmos a preparar o pódio. Não é um mistério, é muito simples.”

Message to Mohammed ben Sulayem: we’ll have absolutely no more footling nonsense from you about trivia such as Lewis Hamilton’s nose studs ’til you’ve got the FIA’s race-safety house in order. End of. #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SaaR6ijy31