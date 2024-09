F1, GP do Azerbaijão: Pilotos descontentes com a gestão do incidente

Três pilotos experientes de Fórmula 1 – Nico Hülkenberg, George Russell e Max Verstappen – criticaram a forma como a FIA lidou com o acidente entre Sergio Perez e Carlos Sainz durante a penúltima volta do GP do Azerbaijão.

Hulkenberg ficou surpreendido com o facto de a direção da corrida não ter mostrado imediatamente bandeiras vermelhas, referindo que a pista estava cheia de detritos e que uma breve mudança de bandeiras amarelas para verdes causou confusão.

“Estou surpreendido”, admitiu o piloto da Haas, Nico Hülkenberg. “Um acidente enorme, uma zona de guerra com destroços por todo o lado. Houve uma dupla bandeira amarela e, de repente, verde novamente, o que me surpreendeu. Fui apanhado de surpresa e perdi algumas posições”, disse ele. “Também bati em algo grande e não sabia bem o que tinha acontecido à minha asa dianteira. Sim, as duas últimas voltas foram surreais.”

Russell fez eco das preocupações, classificando a situação de “louca” e questionando o atraso na ativação do safety car virtual, enquanto Verstappen expressou incredulidade pelo facto de um safety car não ter sido ativado mais cedo, dada a gravidade do acidente e os destroços na pista.

“Acelerar a fundo contra uma parede de fibra de carbono na penúltima volta”, disse ele quando lhe perguntaram qual foi o momento mais marcante da sua experiência no GP do Azerbaijão. “Quero dizer, foi uma loucura”, acrescentou Russell. “O sol estava a pôr-se. Não se conseguia ver nada. Fiquei chocado pelo safety car ou o VSC não terem sido acionados mais cedo. Os carros podiam estar em qualquer lado. Por isso, fico contente por ver que toda a gente ficou bem.”

“Deveria ter sido um safety car imediatamente”, disse o piloto da Red Bull. “Não percebo nada disto. Dois carros tinham acabado de embater no muro a alta velocidade. Não percebo porque é que eles [Comissários] demoraram tanto tempo. E depois dão duplas amarelas. Tinham de acionar o safety car! Exclamou Verstappen. “De qualquer forma, não vai acontecer mais nada e a pista está cheia de lixo e peças. Então porque é que temos um safety car virtual?”, questionou.