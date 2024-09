F1 GP do Azerbaijão, Oliver Bearman: “Fui cauteloso no meu primeiro stint”

Questionado sobre as ordens de equipa que o obrigaram a ceder o lugar ao seu colega de equipa, Bearman não considerou isso um problema: “Não, acho que não precisa de ser discutido. Eu estava mais lento nessa altura e isso estava a prejudicar a estratégia, por isso tinha de acelerar. Estava, como disse, a ser demasiado cauteloso e quando ele me ultrapassou pude ver que o ritmo era muito mais elevado e que tinha de conduzir mais depressa. A culpa é minha e fez todo o sentido trocar os pilotos”.

“Foi uma corrida difícil”, explicou. “Fui um pouco cauteloso no meu primeiro stint e perdi um pouco o pelotão. O segundo stint foi muito melhor, mas fiquei preso algumas vezes no tráfego e sempre que tentava ultrapassar perdia um pouco de aderência devido ao sobreaquecimento dos pneus. Demorei algumas voltas a recuperar, mas sempre que tinha ar limpo conseguia ter um bom ritmo, mas o ar limpo não é fácil de encontrar por aqui.”

Oliver Bearman fez história no Grande Prémio do Azerbaijão ao tornar-se o primeiro piloto a marcar pontos para duas equipas diferentes nas suas duas primeiras corridas na F1. Substituindo Kevin Magnussen na Haas, Bearman conseguiu terminar em 10º lugar após um acidente tardio que envolveu Sergio Perez e Carlos Sainz. Apesar de se ter qualificado em 11º lugar e de ter sido inicialmente 12º, Bearman admitiu que o ponto “pode não ser totalmente merecido”. Teve dificuldades com a gestão dos pneus e com o tráfego, mas mostrou melhor ritmo na segunda parte.

