F1, GP do Azerbaijão – O Herói Esquecido: Franco Colapinto / Oliver Bearman

Tem sido habitual termos vários candidatos ao “título” de Herói Esquecido e no GP do Azerbaijão isso voltou a acontecer. Mas, por uma vez, não conseguimos desempatar e, como tal, atribuimos a distinção a dois pilotos: Franco Colapinto e Oliver Bearman.

Começamos pelos restantes candidatos. Lando Norris fez uma excelente corrida e terminou muito perto do pódio, aproveitando o desentendimento entre Carlos Sainz e Sergio Pérez. A recuperação de Norris foi excelente, depois do descalabro na qualificação, onde o piloto britânico, além do azar, teve a responsabilidade de não ter evitado uma eliminação comprometedora na Q1.

Fernando Alonso também podia ser o contemplado, com uma corrida muito forte que valeu pontos importantes para a Aston Martin, tal como Alex Albon, que fez uma prova espetacular, lutando com carros mais competitivos e, mesmo assim, conseguiu manter-se nos pontos, permitindo à Williams ultrapassar a Alpine no campeonato de construtores.

No entanto, a escolha recaiu sobre Franco Colapinto e Oliver Bearman. Ambos muito jovens, ambos apenas na sua segunda corrida na F1, sem muito tempo de preparação, numa pista exigente como Baku. Ambos conseguiram pontuar, Colapinto pela primeira vez, suplantando o registo do seu antecessor. Bearman conseguiu pontuar pela segunda vez e até ficou à frente de Nico Hülkenberg nesta prova. Bearman tem lugar garantido na F1 em 2025, enquanto Colapinto está na “montra”, para quem quiser ver o seu talento. E até agora não tem desiludido. A aposta arriscada de James Vowles já deu frutos e foram necessárias apenas duas corridas. Dois jovens promissores que aproveitaram ao máximo a oportunidade dada.