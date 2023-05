F1 GP do Azerbaijão, o Destaque: Sergio Pérez | AutoSport

Já dissemos tudo o que havia para dizer sobre a prestação de Sergio Pérez. Foi mais uma vez insuperável num traçado citadino, o que começa a ser um hábito. Um ritmo forte, uma pitada de sorte para ficar com o primeiro lugar que nunca mais largou, com uma gestão perfeita. Pérez parece estar um furo acima do que produziu no ano passado, o que nos pode dar um campeonato um pouco mais interessante do que temos tido até agora. Veremos se mantém a toada, ou se vai perder gás. A motivação parece estar em alta. Pérez sabe que não vai ter muitas mais oportunidades de ser campeão do mundo. Se ele quiser agarrar a oportunidade com unhas e dentes este ano, talvez possamos ter ainda um campeonato digno de ser visto.