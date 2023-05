F1 GP do Azerbaijão: Notas Autosport | AutoSport

Num fim de semana morno (quase frio), a F1 saiu de Baku com poucas mudanças significativas. A corrida teve poucos motivos de interesse, mas houve boas prestações que merecem ser destacadas. Eis as notas AutoSport para o GP do Azerbaijão:

Sergio Pérez: Nota 9

Corrida gerida de forma muito inteligente, aproveitando da melhor forma a sorte da entrada do Safety Car. Uma vez na liderança, nunca mais foi incomodado.

Max Verstappen: Nota 8

Não foi imperial como já o vimos ser noutras corridas. Mas conseguiu pontos importantes para o campeonato. Nem sempre se pode ganhar.

Charles Leclerc: Nota 8

Conseguiu colocar a Ferrari no pódio pela primeira vez este ano. Só isso merece ser destacado. Bem nas qualificações, faltou algum ritmo em corrida. Mas o monegasco deu o que podia.

Fernando Alonso: Nota 8

Mesmo sem ter um carro competitivo o suficiente para ganhar, conseguiu terminar perto do pódio. O DRS deu problemas, mas o espanhol, com a sua inteligência em pista, conseguiu mais um bom fim de semana.

Carlos Sainz: Nota 6

Fim de semana algo cinzento, longe das prestações do colega de equipa. Estava a ter um começo de época mais positivo que Leclerc, mas nesta corrida o talento do monegasco falou mais alto.

Lewis Hamilton: Nota 7

Tirou o que podia do seu Mercedes, mas ficou muito longe dos lugares da frente e as atualizações que foram implementadas no carro revelaram-se curtas para as ambições da equipa.

Lance Stroll: Nota 6

Corrida positiva com bons pontos conquistados, mas sem ritmo para igualar Fernando Alonso. O ambiente na equipa é saudável e fez a sua parte nesse capítulo.

George Russell: Nota 6

Esteve quase sempre um furo abaixo de Lewis Hamilton neste fim de semana. Na sprint esteve um pouco melhor, mas no geral, também não se evidenciou.

Lando Norris: Nota 7

Não foi o melhor fim de semana da McLaren, com a Austrália ainda a ser o fim de semana mais profícuo, mas a equipa britânica mostrou novos argumentos. As atualizações implementadas parecem resultado e há agora mais potencial. Norris não desiludiu e tirou o que podia do carro.

Yuki Tsunoda: Nota 7

Bom fim de semana do japonês que é claramente o elemento mais preponderante da equipa. Nyck de Vries tem desiludido, mas Tsunoda mostra agora um pouco mais de maturidade e competitividade.

Oscar Piastri: Nota 6

Alexander Albon: Nota 7

Kevin Magnussen: Nota 6

Pierre Gasly: Nota 4

Esteban Ocon: Nota 4

Logan Sargeant: Nota 4

Nico Hulkenberg: Nota 5

Valtteri Bottas: Nota 4

Zhou Gunayu: Nota 4

Nyck de Vries: Nota 3