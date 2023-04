F1, GP do Azerbaijão: Muitas dúvidas quanto aos pneus para este fim de semana | AutoSport

Num fim de semana “normal” as equipas já teriam muitos dados acumulados sobre os pneus. Neste fim de semana de corrida sprint há muitas dúvidas. Com apenas um treino livre, que foi encurtado, as equipas não tiveram tempo para fazer stints longos. Assim, ninguém sabe quanto tempo duram os pneus médios e os duros, numa pista que foi reasfaltada. Os níveis de aderência são superiores aos esperado, pois os tempos previstos são inferiores aos simulados, o que significa que há mais grip, e haverá menos graining, com a degradação a ser apenas térmica (segundo diz a Pirelli). Mas as equipas estão ainda com algumas dúvidas e esta corrida Sprint servirá também para recolher dados para o GP de amanhã. Mas este fim de semana, a gestão dos pneus e a estratégia serão pontos cruciais para as corridas.