F1 GP do Azerbaijão, Max Verstappen sobre o formato Sprint: “Não gosto mesmo nada disto” | AutoSport

Opiniões divididas quanto ao sucesso deste fim de semana, especialmente deste sábado, dia em que estreamos a Qualificação para as corridas Sprint, com a corrida Sprint a acontecer depois. Houve opiniões positivas, mas também há quem não goste e Max Verstappen é um dos pilotos que não gosta do novo formato.

Quando questionado se mudaria alguma coisa, a resposta do campeão do mundo foi sintomática:

“Sim, Basta acabar com isto tudo. Penso que é importante voltar ao que tínhamos e garantir que todas as equipas podem lutar pela vitória. Para ser sincero, aborreci-me com a qualificação de hoje. Gosto de ter uma qualificação em que damos tudo por tudo, e isso foi ontem, o que obviamente me agradou, mas depois temos de a repetir hoje e eu pensei ´meu Deus, outra qualificação`. Não gosto mesmo nada disto”.

“Acho que não é propriamente uma corrida, é mais um jogo de azar, e acho que terei mais sucesso em Las Vegas se for para o casino”, disse. “Gosto de corridas, sou um piloto puro e penso que isto é mais para o espetáculo e, claro, é importante ter entretenimento, mas penso que se todos os carros estiverem mais próximos, cria-se um melhor entretenimento do que tentar fazê-lo desta forma. É como um jogo de futebol em que uma equipa está a ganhar por 3-0 e, de repente, diz-se ´Vamos voltar ao 0-0 e começar de novo´. Acho um pouco desnecessário este tipo de coisas”.