F1 GP do Azerbaijão, Max Verstappen: “Não entendo porque se correm tantos riscos na primeira volta” | AutoSport

Max Verstappen, que ficou conhecido por fazer manobras agressivas de ultrapassagens, por não ter problemas em fechar trajetórias de forma por vezes perigosa, ficou extremamente desagradado com George Russell. Na primeira volta da corrida sprint, Russell foi agressivo com Verstappen, sabendo que se não conseguisse ficar à frente do Red Bull, dificilmente teria hipóteses de conseguir um pódio. Na curva dois houve um contacto e o carro de Verstappen ficou danificado. Um pouco mais adiante na corrida, Verstappen acabou por passar Russell que, no final da prova, foi-se desculpar. Mas Verstappen não aceitou a desculpas e disse que não entendia como é que o britânico podia ter corrido tantos riscos. Na flash interview final, o campeão do mundo voltou a referir isso mesmo, mostrando claro desagrado pelo sucedido.

“Não ficoou nada esclarecido com o George Russell. Não entendo porque se correm tantos riscos na primeira volta. Ele subvirou contra mim, provocou um buraco no meu flanco, todos temos pneus frios e é fácil trancar os pneus na travagem. Mas veio ter comigo com uma história bonita a dizer ´ah companheiro, vê o onboard´, não faz sentido. Ainda assim, conseguimos o terceiro lugar, bons pontos, mas é o que é. No contacto com a parede não houve danos, mas na curva dois, quando ele tocou no meu carro, danificou o flanco. Vamos focar-nos na corrida de amanhã”