F1 GP do Azerbaijão, Lando Norris: “Mais preocupados com a Ferrari do que com a Red Bull”

Lando Norris destacou a Ferrari como o maior ameaçaa à McLaren, e não a Red Bull, depois de a McLaren ter subido ao topo da classificação dos Construtores da Fórmula 1 de 2024 após o Grande Prémio do Azerbaijão.

A vitória de Oscar Piastri e o quarto lugar de Norris com a volta mais rápida ajudaram a McLaren a agarrar a liderança com 20 pontos de vantagem sobre a Red Bull. A Ferrari, com Charles Leclerc a terminar em segundo e Carlos Sainz a abandonar, está agora em terceiro, 31 pontos atrás da Red Bull.

Norris reconheceu que a Ferrari é a principal concorrente da McLaren devido aos fortes desempenhos de Leclerc e Sainz.

“Quando chegámos a estas três corridas – Monza, Baku e Singapura – sabíamos que a Ferrari seria a principal adversária. Eles têm sido a nossa competição mais forte ultimamente… entre o Carlos e o Charles, têm sido dois pilotos com bom desempenho e que nos têm colocado sob pressão”, considerou o inglês. Eles estão a ter um bom desempenho e parecem ser a nossa concorrência mais forte neste momento. Por isso, do ponto de vista dos construtores, estamos provavelmente mais preocupados com a Ferrari do que com a Red Bull.”

A ascensão da McLaren ao topo é um marco significativo, marcando a sua primeira liderança na classificação desde 2014. Apesar do domínio da Red Bull na época passada, a McLaren melhorou drasticamente, ultrapassando as principais equipas como a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes.