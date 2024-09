F1 GP do Azerbaijão, George Russell sobre os pneus: “Bastante irritante”

No Grande Prémio do Azerbaijão, George Russell garantiu um lugar no pódio, após uma colisão no final da corrida entre Carlos Sainz e Sergio Perez. No entanto, Russell ficou frustrado, considerando a corrida “irritante”.

A frustração de Russell deveu-se ao desempenho inconsistente do carro, particularmente com diferentes compostos de pneus. Ele observou que o Mercedes passou de estar fora do ritmo com os pneus médios para muito mais rápido com os pneus duros, o que o deixou perplexo. Russell criticou a imprevisibilidade dos pneus em todas as equipas, sugerindo que mesmo a Pirelli, o fornecedor de pneus, pode não compreender totalmente o problema.

“Voltamos ao pódio, mas foi uma corrida muito estranha”, comentou Russell após a corrida à F1TV, “Na primeira metade da corrida, estávamos a 1,5s mais lentos. Nas últimas 20 voltas, fui um segundo mais rápido do que o Oscar [Piastri] e o Charles [Leclerc] e três décimos mais rápido do que o Max, o Checo e o Carlos. É o mesmo circuito, o mesmo piloto, o mesmo carro. Acabámos de passar de um pneu amarelo [médio] para um pneu branco [duro]”.

“Honestamente, é bastante irritante que as coisas mudem tanto. Não é só a Mercedes, são todas as equipas e todos os pilotos. Numa sessão estamos rápidos, na seguinte não estamos. E só há uma coisa que muda. É uma magia negra. Acho que mesmo as pessoas que fazem os pneus [Pirelli] não entendem os pneus. Penso que todos nós precisamos de voltar a ter conversas sérias sobre o que se está a passar. Temos 2.000 pessoas a trabalhar arduamente para conseguirmos o carro mais rápido. E a 20 voltas da corrida tínhamos um carro que estava confortável a lutar pela vitória. Noutras 20 voltas, tínhamos um carro que provavelmente não deveria estar nos pontos. E a única diferença são os pneus. Não é bom o suficiente, de facto”.