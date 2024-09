F1 GP do Azerbaijão, Franco Colapinto: “Sensação fantástica”

Franco Colapinto marcou os seus primeiros pontos na F1, justificando a sua chamada à equipa principal. Uma aposta em cheio por parte de James Vowles que permitiu à Williams marcar 10 pontos no GP do Azerbaijão, ultrapassando a Alpine no campeonato de construtores.

Colapinto estava radiante com a sua mais recente conquista e pela sua prestação, numa prova exigente como esta:

“Marcar os meus primeiros pontos na Fórmula 1 é uma sensação fantástica. Estou muito orgulhoso desta equipa pelo que já conseguimos alcançar juntos. Estou muito contente por ter pontos na tabela para mostrar todo o trabalho árduo e esforço que temos vindo a fazer, sendo esta apenas a minha segunda corrida. Tivemos um bom ritmo hoje, estando muito perto dos Aston. Terminar em sétimo e oitavo ao lado do Alex significa que estamos agora em oitavo no Campeonato de Construtores, o que é um bom passo em frente e uma motivação para a equipa. Ainda temos de continuar a aprender e a melhorar em conjunto, pois a época é longa e ainda faltam muitas corridas. Estou ansioso por correr em Singapura pela primeira vez no próximo fim de semana”.