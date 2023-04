F1, GP do Azerbaijão: Esteban Ocon larga da via das boxes nas duas corridas | AutoSport

Tem sido um fim de semana negro para a Alpine e as coisas não parecem querer melhorar. Depois dos problemas no carro de Pierre Gasly que obrigaram a equipa a parar o carro de Esteban Ocon para entender o que se passou, a qualificação de ontem não foi boa para os franceses e a de hoje muito menos. E o cenário não melhora, pois os mecânicos da estrutura gaulesa tiveram de quebrar o parque fechado para fazer alterações na suspensão do carro #31. Isto significa que Ocon vai largar da via das boxes na corrida sprint e no GP de amanhã.

As novas regras ditam que os carros entram em parque fechado assim que tomam parte na qualificação, e são permitidas apenas mudanças muito específicas. Qualquer mudança para lá do permitido leva a penalização e consequente largada da via da boxes nas duas corridas do fim de semana.