F1 GP do Azerbaijão, Destaques: Um “mau” fim de semana para a Aston Martin | AutoSport

O pior fim de semana da Aston Martin em 2023 deu um quarto e um sétimo lugar, ou seja, 22 pontos conquistados. No ano passado o fim de semana mais profícuo da equipa deu 12 pontos. Isto mostra bem a evolução tremenda que a equipa operou no inverno.

A equipa teve problemas com o DRS e, no geral, a performance esteve um furo abaixo do que vimos da Aston nas primeiras corridas. Mas, ainda assim, conseguiram um excelente resultado. Na luta Alonso vs Leclerc, o monegasco levou a melhor e manteve sempre o espanhol a uma boa distância de segurança. Foi talvez o primeiro fim de semana em que a Ferrari se mostrou mais forte que a Aston Martin. Lance Stroll teve um fim de semana menos brilhante, mas destaca-se o excelente ambiente na equipa. Stroll não atacou Alonso desnecessariamente e Alonso deu dicas no ajuste de distribuição de travagem a Stroll. Um ambiente tão positivo que até parece estranho, estando Alonso nesta equação.