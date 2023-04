F1 GP do Azerbaijão, Destaques: Primeiro pódio para a Ferrari | AutoSport

Foi preciso esperar pela quarta corrida jornada do campeonato para vermos um primeiro pódio da Ferrari. A Scuderia foi muito forte em ritmo de qualificação, mas em corrida, a mais-valia da Red Bull falou mais alto. Era o fim de semana que Charles Leclerc precisava. Sem problemas de fiabilidade, sem erros de monta (esquecendo o da qualificação), Leclerc voltou a mostrar porque é um dos principais adversários de Max Verstappen (com máquinas de igual valia).

Já Carlos Sainz teve um fim de semana algo morno. Conseguiu bons pontos para a equipa, mas esteve sempre um furo abaixo do seu colega de equipa. Nunca encontrou a afinação certa no final da sexta feita e depois disso, andou sempre a correr atrás do prejuízo. Mas, no geral, foi um fim de semana positivo, o primeiro para a Scuderia, numa fase em que precisa de alguma estabilidade, dados os rumores de entradas e saídas. A Ferrari é agora quarta, com 62 pontos, contra os 180 da Red Bull.