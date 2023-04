F1 GP do Azerbaijão, Christian Horner: “Foi boa ideia o George Russell não tirar o capacete” | AutoSport

A discussão entre George Russell e Max Verstappen vai dar que falar durante o fim de semana. O piloto da Red Bull não gostou da abordagem de Russell às primeiras curvas da corrida Sprint no Azerbaijão e deixou isso claro quando o piloto da Mercedes foi ter com ele para esclarecer a situação.

Christian Horner tomou partido do seu piloto, como seria de esperar, e referiu que Verstappen não vai esquecer o que aconteceu tão cedo:

“Acho que ele ficou compreensivelmente irritado com isso”, disse Horner à Sky. “Ele expressou a sua opinião ao George. Provavelmente foi uma boa ideia ele ter deixado o capacete colocado. Podemos compreender isso, ele é um piloto competitivo. Ele é como um elefante, vai lembrar-se disso durante algum tempo. Infelizmente, o resultado foi que acabámos com muitos danos na carroçaria, um grande buraco no sidepod. E isso custou-lhe um pouco de performance. Há outras complicações, as temperaturas começam a ficar fora de controlo porque o ar não está a passar pelos sidepods como foi concebido.”