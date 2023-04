F1 GP do Azerbaijão, Charles Leclerc: “Demos um passo em frente” | AutoSport

Já vimos um Charles Leclerc um pouco mais animado neste fim de semana no Azerbaijão. Apesar da Ferrari ainda não ter argumentos para lutar com a Red Bull, parece ter dado um passo importante e a performance deste fim de semana mostra isso mesmo. Leclerc disse que não espera um resultado dramaticamente diferente amanhã, mas revelou-se contente com as melhorias implementadas:

“Não podemos mudar o carro, mas podemos trabalhar em alguns pormenores nos níveis das asas. Esta corrida confirmou o que pensávamos e a Red Bull tem ainda vantagem em ritmo de corrida, mas não nos podemos esquecer o quão longe estávamos há duas corridas. Demos um passo em frente, ainda não estamos onde querermos, mas como disse, se não for possível vencer, temos de tirar o máximo possível e hoje não havia mais nada para nós. Feliz com o segundo lugar e vamos tentar a vitória amanhã, apesar da Red Bull parecer mais rápida. Não lutei com o “Checo” [Pérez], porque estava a tentar preservar os pneus, que era o nosso ponto fraco, e tentei ficar no DRS dele. Mas não consegui e estávamos a perder demasiado com a degradação. Vamos ver o que é possível melhorar amanhã”.