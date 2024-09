F1, GP do Azerbaijão – a Desilusão: Red Bull

Mais um fim de semana difícil para a Red Bull, numa pista onde a equipa habitualmente se dá bem. Max teve dificuldades em encontrar o equilíbrio certo do carro e penou na corrida, com algum “porpoising” à mistura. O neerlandês foi discreto na corrida, o que não é habitual, pois costuma estar sempre nas lutas mais interessantes. Não teve argumentos para segurar a concorrência e, apesar de a equipa ter encontrado uma solução para os problemas do carro, essa solução chegou tarde e não foi aplicada. Verstappen terminou em quinto, o que não é mau para as contas do título (e para o ritmo evidenciado em pista), uma vez que Lando Norris também não subiu ao pódio.

Foi no Azerbaijão que a McLaren ultrapassou a Red Bull no campeonato de construtores. A equipa de Woking marcou 38 pontos, enquanto os Bull´s ficaram-se pelos 10 pontos. Um fim de semana que podia ter sido muito melhor, mas que acabou por se revelar uma desilusão.

