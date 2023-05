F1 GP do Azerbaijão, a desilusão: Alpine | AutoSport

Foi um fim de semana péssimo para a Alpine, que voltou a ficar a zeros. Começou logo mal no treino com o A523 a apresentar-se na sua versão “barbecue” e a obrigar a equipa a rever as unidades motrizes de Pierre Gasly e Esteban Ocon. Na qualificação, um problema no sistema de escape de Gasly obrigou o frances a terminar mais cedo e Ocon não deu nas vistas. Nas corridas foi mais do mesmo, alguns azares, decisões estratégicas que não resultaram e um fim de semana negro para uma equipa que esperava sair de Baku com bons pontos. Uma oportunidade perdida com a McLaren, apesar de todos os problemas que enfrentou nas primeiras corridas, a ter 12 pontos, contra 8 da Alpine. Apesar das primeiras indicações serem boas, o ano parece correr como os anteriores. É preciso mais e melhor. Dizer que o momento mais emocionante da Alpine foi a entrada na via das boxes recheada de fotografos diz muito do fim de semana dos franceses.