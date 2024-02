F1: GP de Suzuka confirmado até 2029 | AutoSport

Uma notícia recebida com grande alegria pelos fãs. Suzuka vai-se manter no calendário até 2029. O acordo garante o lugar de Suzuka no calendário por pelo menos mais cinco anos, marcando uma melhoria em relação ao anterior acordo de três anos.

A incerteza em torno do futuro do evento foi dissipada, com um acordo alargado, dado o compromisso da Honda de ser o parceiro da unidade de potência da Aston Martin a partir de 2026. A data de abril para o Grande Prémio do Japão, entre a Austrália e a China, é considerada vantajosa para a logística do transporte de mercadorias.

O diretor-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, manifestou o seu agrado pela continuação de Suzuka até, pelo menos, 2029, sublinhando a importância do circuito para o desporto. O contrato renovado também diminui a probabilidade de um evento em Osaka (citadino), uma vez que a realização de duas corridas nas proximidades parece impraticável.

O presidente da Honda MobilityLand, Tsuyoshi Saito, sublinhou o seu objetivo de um futuro sustentável, enfatizando a colaboração com as comunidades locais e as agências governamentais para garantir que Suzuka continua a ser um local adorado em todo o mundo, contribuindo para a cultura do desporto automóvel e para o desenvolvimento industrial.