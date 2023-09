F1, GP de Singapura, volta 30: Sainz lidera, Russell em perseguição | AutoSport

Depois de uma primeira fase calma, em que os pilotos estavam a gerir os pneus, veio Logan Sargeant que falhou a entrada na curva 8, partiu a asa dianteira e provocou um Safety Car, que mudou a face da corrida.

Sainz mantém-se na frente, com a pressão de George Russell e Lando Norris a fechar o top 3. Os pilotos da Red Bull estão em apuros, sem ritmo para aguentar a concorrência e os Bull´s parecem fora da luta pelos lugares do topo. Na frente a luta é renhida, com Sainz a tentar manter o pelotão compacto, ao mesmo tempo que aguenta Russell, que está ao ataque. A corrida está agora mais animada e tudo está em aberto.