F1, GP de Singapura: Valtteri Bottas nega estar perto de renovar com a Sauber

Apesar de uma época aquém do esperado, o arrefecimento dos rumores sobre Bortoleto e as discussões em curso com o chefe de equipa Mattia Binotto, Bottas está otimista quanto à possibilidade de garantir um lugar para 2025, embora nada esteja ainda confirmado.

Valtteri Bottas negou as informações de que teria assinado com a Sauber para 2025, chamando os rumores de “notícias falsas”. Embora o líder da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, tenha sido inicialmente visto como o principal candidato a um lugar na Sauber para 2025, os recentes desenvolvimentos sugerem que Bottas poderá permanecer na equipa, que se tornará Audi em 2026. Franco Colapinto também tem sido associado ao lugar.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros