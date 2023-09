F1, GP de Singapura, Toto Wolff: “Superarmo-nos a nós próprios” | AutoSport

Toto Wolff manteve os pés bem assentes no chão na análise à Qualificação do GP de Singapura. O chefe da Mercedes considera que a equipa excedeu as próprias expetativas, mas manteve uma postura humilde, defendendo que tudo vai estar em aberto para amanhã:

“Acho que foi muito bom, superarmo-nos a nós próprios”, disse Wolff ao Viaplay. “Esta é uma pista que costuma favorecer a Ferrari, e o facto de termos sido capazes de nos aproximar com o George é fantástico e de termos dois carros entre os seis primeiros. Sem a Red Bull como concorrente, vai ser uma corrida emocionante amanhã. Acho que temos de nos manter humildes. Começamos em P2 e P5. Espero que não seja uma corrida de uma só paragem, direta e fácil, mas sim uma das corridas mais emocionantes, em que tudo está entre o P1 e o P6.”