F1 GP de Singapura, TL3: Lando Norris volta a ser mais rápido, concorrência longe

Lando Norris voltou a dar sinais positivos, assinando o tempo mais rápido do Treino Livre 3 do GP de Singapura. O #4 da McLaren foi o único a entrar no segundo 29, dando um sinal muito claro de que é um dos favoritos à pole. George Russell ficou em segundo (+0.479 seg.) e Oscar Piastri fechou o top 3 (+0.785 seg.).

Com 37,4 °C de temperatura em pista e 30 °C de temperatura do ar, os pilotos foram para a pista, ainda sem a necessidade de luzes artificiais. Numa sessão pouco representativa no que diz respeito às condições de pista, pilotos e equipas iriam verificar o trabalho feito durante a noite, na busca de uma afinação melhor.

Foram os homens da Aston Martin a dar o exemplo e a iniciarem os trabalhos, com Fernando Alonso e Lance Stroll a serem os primeiros carros em pista, numa fase em que os restantes ainda mostravam pouco interesse em começar a acumular voltas, ao contrário de um lagarto que estava numa posição privilegiada para ver os carros. A insistência do réptil em manter-se em pista levou os comissários a mostrar bandeiras vermelhas, quando víamos alguns pilotos a prepararem-se para iniciar os trabalhos.

Com dez minutos já esgotados desta sessão, o lagarto fora de perigo e com as bandeiras verdes de regresso à pista de Marina Bay, as equipas deram autorização para os seus pilotos saírem das boxes e começamos a ver mais carros em pista.

Os pneus médios foram os preferidos para a maioria dos pilotos nesta fase do treino, com apenas os pilotos da Sauber a usarem pneus macios. Fernando Alonso passou pela liderança da tabela de tempos, quando ainda se rodava no segundo 33.

O vencedor da corrida anterior, Oscar Piastri, entrou no segundo 32 e gostou do equilíbrio do carro, dizendo que era melhor do que o que sentiu nos treinos de ontem. Max Verstappen ficou à porta do segundo 31 e instalou-se o topo da tabela ficando a 0,252 seg. de Lando Norris. Verstappen também elogiou o carro, estando muito melhor do que ontem.

Verstappen melhorou o seu tempo e entrou no segundo 31, com Carlos Sainz a três décimos do tempo do #1, seguido de Norris, Piastri e Sergio Pérez. Alex Albon não evitou um toque nas barreiras que provocou um furo. Também George Russell apanhou um pequeno susto, com uma ligeira saída de pista nas escapatórias do traçado citadino, sem consequências.

Chegamos ao meio da sessão e Leclerc era o líder da tabela de tempos (1:31.525), seguido de Verstappen, Verstappen, Hamilton, Russell, Colpinto, Sainz, Ricciardo, Piastri e Verstappen.

Depois de paragens para troca de pneus, começamos a ver voltas com pneus macios, na última oportunidade para ensaiar a qualificação de mais logo. Russell começou bem, com um tempo de 1:30.125. Hamilton ficou longe do tempo do seu colega de equipa, num sinal menos positivo do #44. Também Verstappen não conseguiu uma volta limpa (muitas dificuldades do piloto neerlandês) e ficou a mais de 4 décimos do tempo de Russell. Mas o melhor tempo estava reservado para Lando Norris, o primeiro a entrar no segundo 29. George Russell voltou a falhar uma travagem e teve de recorrer a um pião para regressar à pista. A volta de Charles Leclerc foi uma desilusão e ficou a quase um segundo da referência, ligeiramente à frente de Carlos Sainz. Leclerc tentou mais uma volta rápida, sem grandes resultados, com a Ferrari a deparar-se com problemas inesperados nesta fase do fim de semana.

A sessão terminou e Lando Norris terminou com o melhor tempo – 1:29.646 – seguido de Russell, e Piastri a fechar o top 3. Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton, Albon, Colapinto e Alonso completaram o top 10.

Lando Norris foi o grande destaque desta sessão, com uma excelente volta. A McLaren apresentou o carro mais competitivo neste treino, apesar de Oscar Piastri estar quase a 0,8 segundo do seu colega de equipa. A Ferrari foi a desilusão da sessão, muito longe do tempo da McLaren e mesmo a Red Bull ficou afastada do tempo referência. A Mercedes tem dois cenários, com Russell a fazer um tempo interessante, muito melhor do que ontem, enquanto Lewis Hamilton continua longe do ritmo desejado.

A qualificação está agendada para as 14h.

Foto: Phillipe Nanchino /MPSA