F1, GP de Singapura, TL3: Carlos Sainz na frente, Red Bull em apuros | AutoSport

Será que Singapura vai ser o ponto final da série de sucessos da Red Bull? Não podemos dizer ainda com certeza, mas o cenário parece difícil para a equipa, com muitas dificuldades técnicas e na afinação. Do lado da Ferrari, tudo parece melhor e Carlos Sainz foi o mais rápido da sessão.

O piloto espanhol fez o tempo de 1:32,065, seguido de George Russell, a 0.069 seg e Lando Norris, a 0.169 seg. Seguiram-se, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg e Yuki Tsunoda completaram o top 10.

A Ferrari parece estar com bom ritmo para a qualificação e Carlos Sainz está em grande forma, um furo acima do que Charles Leclerc mostrou até agora. A Mercedes também quer aproveitar todas as oportunidades e Russell deu indicações muito positivas, tal como Lando Norris, que parece estar mais forte com as atualizações implementadas no carro de Norris. Do lado da Red Bull, problemas de afinação, com uma traseira muito solta (até para Verstappen) e problemas nas passagens de caixa do neerlandês, que estão a dar dores de cabeça aos engenheiros da equipa. Também uma sessão negativa para a Aston Martin, que parece estar longe da disputa pelos primeiros lugares. , tal como a Alpine, com a Williams a denotar dificuldades esperadas. Estes são os ingredientes para a qualificação de mais logo, que promete ser renhida e surpreendente.

O filme do treino

O treino começou à hora marcada, com Valtteri Bottas a ser o primeiro a entrar em pista, com o seu colega Zhou Guanyu a seguir-lhe as pisadas pouco depois. Sérgio Pérez foi o terceiro homem em pista e o primeiro a mostrar-se com pneus médios, com os Alfa Romeo a começarem com pneus macios. Carlos Sainz, Lance Stroll, Charles Leclerc e Max Verstappen entraram pouco depois, todos com pneus médios.

Os primeiros tempos colocaram-se no segundo 35, com Verstappen a ser o primeiro a entrar no segundo 34. A pista estava ainda “verde” depois das chuvadas que caíram durante a manhã em Singapura.

Dez minutos depois da luz verde, os Mercedes entraram em pista para iniciar o seu programa, tal como os Alpine. Os Mercedes começaram com pneus macios, ao contrário dos Alpine.

Entretanto, Carlos Sainz e George Russell passaram para o topo da tabela pouco depois, com Lando Norris a juntar-se aos homens da frente, já com os tempos no segundo 33. Mas Verstappen regressou ao topo, ainda com os melhores tempos a serem feitos com pneus médios. Russell, com pneus macios, passou para a frente, mas foi sol de pouca dura, pois Sainz regressou ao topo pouco depois.

Liam Lawson apanhou um susto com um meio pião nas primeiras voltas, com um ligeiro toque nas barreiras, sem consequências, ainda na primeira metade do treino.

Pouco depois, Lewis Hamilton aproximou-se do tempo de Russell, também com macios, enquanto a Red Bull continuava a mostrar alguns problemas na afinação e nas passagens de caixa.

A meio da sessão o top 10 era Russell, Hamilton, Sainz, Verstappen, Leclerc, Norris, Tsunoda, Pérez e Alonso.

A vinte minutos do fim, Russell entrou no segundo 32, melhorando o tempo feito inicialmente, pouco antes de Esteban Ocon fazer o segundo tempo, com Alonso em terceiro. Mas Lando Norris tratou de baralhar as contas e fez o melhor tempo, tirando 0.061 seg, já numa fase em que a grande maioria dos pilotos tinham pneus macios montados. Verstappen, na sua volta rápida, não fez mais que o quarto tempo, a 0.3 segundos da referência, que ainda era Norris, a dez minutos do fim, numa altura em que Sainz baixou ainda mais o tempo do britânico e regressou ao topo. Russell ameaçou o lugar de Sainz e ficou a 0.069 seg. do tempo do espanhol. Os pilotos da Ferrari estavam a atacar nas últimas voltas, com pequenos erros que levaram os pilotos a abortar as suas tentativas.

Depois de uma breve ida às boxes (para tentar resolver o problema das passagens de caixa), Verstappen regressou à pista para tentar melhorar o seu registo e conseguiu, apesar de não fazer mais do que o quarto tempo.

A sessão terminou com Sainz na frente, a prometer muito, com Russell a mostrar uma forma que já há muito não se via e Norris no top 3, um candidato a fazer pole mais logo. Verstappen ficou em quarto, mas com muitos problemas a resovler, e Leclerc fechou o top 5, sem o mesmo andamento do colega.

A qualificação está agendada para as 14h.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA